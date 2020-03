Carro em chamas após colisão condiciona circulação na Segunda Circular em Benfica

Avenida Marechal Gomes da Costa, na

Um carro incendiou-se esta sexta-feira depois de colidir com outras duas viaturas naSegunda Circular, na saída do IC19 para a zona de Benfica.Duas vias do sentido Queluz-Lisboa estiveram cortadas, mas foram reabertas perto das 11h00, mantendo-se, contudo, condicionamentos devido às filas formadas.O alerta foi dado às 08h55. Os Bombeiros Sapadores de Lisboa foram mobilizados para o local, num total de 10 operacionais e duas viaturas, e deram o fogo como extinto cerca das 10h40.A PSP também se deslocou para esta ocorrência da qual não há registo de feridos.