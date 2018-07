Carro em chamas na A2 em Alcácer pára trânsito no sentido Norte-Sul

Veículo ficou completamente destruído. Não houve feridos.

16:54

Um carro em chamas, completamente destruído, parou este sábado à tarde o trânsito na A2, em Alcácer do Sal, no sentido Norte-Sul.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto ao CDOS de Setúbal, o alerta foi dado às 16h12, não tendo havido feridos.



O trânsito está congestionado, mas no sentido Sul-Norte já começa a fluir.



A GNR e os bombeiros estão no local.