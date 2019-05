Colisão na A2 em Corroios condiciona circulação no sentido Sul-Norte

Uma pessoa ficou ferida esta quinta-feira após uma colisão com cinco carros na A2, no sentido Sul-Norte, na zona de Corroios, em Setúbal.Segundo a Proteção Civil, o alerta do acidente entre as viaturas ligeiras foi dado às 11h37.Foram mobilizados para o local nove operacionais apoiados por quatro viaturas.O trânsito encontra-se condicionado, circulando apenas na faixa da direita, devido à presença das viaturas nas faixas central e da esquerda.A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.Em atualização