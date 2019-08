Uma colisão entre dois camiões na A22, Via do Infante, em Loulé, está a cortar a principal autoestrada do Algarve, na tarde deste domingo, no sentido Lagos - Castro Marim.Ao que oapurou há combustível derramado na via, a alternativa à Via do Infante é a EN125.O acidente deu-se ao quilómetro 72 da A22 e no local estiveram 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.O alerta foi dado cerca das 15h10, não há registo de qualquer ferido.