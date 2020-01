O despiste de um camião está a condicionar a circulação na VCI, no sentido Porto - Gaia, durante a tarde desta quinta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, do acidente resultou um ferido ligeiro, que corresponde ao condutor do pesado.Devido ao acidente, não é possível passar na Ponte do Freixo.No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, assim como a PSP.Em atualização