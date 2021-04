O despiste de um automóvel, que acabou por embater num camião, está a condicionar o acesso à Ponte 25 de Abril pelo Eixo Norte-Sul.



O acidente ocorreu pelas 16h25, no viaduto de Campolide, no sentido Lisboa-Almada, e provocou um ferido ligeiro, segundo o Regimento de Sapadores de Lisboa. No local estão 13 operacionais dos bombeiros e a PSP.