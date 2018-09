Incêndios em Santarém obrigam ao corte da A15

Sete meios aéreos combatem os incêndios nas localidades de Casais Porto Oliveira e Malaqueijo.

18:06

Dois incêndios lavram na tarde desta terça-feira em Santarém, mobilizando um total de 270 bombeiros, apoiados por 72 veículos e seis meios aéreos, no combate às chamas, tendo já obrigado ao encerramento da A15, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



De acordo com o comandante José Carlos Pereira, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o primeiro incêndio deflagrou às 16h02 na zona de Casais Porto Oliveira, concelho de Abitureiras, e está a ser combatido por 177 bombeiros, 49 veículos e cinco meios aéreos.



O outro incêndio lavra desde as 16h49 na zona de Malaqueijo, envolvendo 93 operacionais, 23 veículos e um meio aéreo no combate às chamas.



Segundo o responsável do CDOS de Santarém, os dois fogos encontram-se ativos e são de "grandes dimensões", tendo obrigado as autoridades a encerrarem a autoestrada 15, por volta das 17h25, devido ao "fumo intenso" e ao facto de "as chamas terem passado a autoestrada de um lado para o outro".



Uma das principais preocupações dos operacionais no terreno é evitar que os dois incêndios se encontrem e se juntem, dado que "estão muito perto um do outro", distando apenas cerca de 700 metros, acrescentou.



Quanto a aglomerados populacionais junto aos incêndios, José Carlos Pereira afirmou que para já não tem informação de que haja populações em risco