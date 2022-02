Começou no início da semana passada, com a receção, por parte da Polícia Judiciária (PJ) de Évora, de uma queixa anónima. Um homem de 55 anos, treinador de futsal num colégio privado do concelho, andaria a enviar cartas com insinuações sexuais a rapazes menores, alunos do estabelecimento de ensino. Em poucos dias, o homem foi suspenso de funções e constituído arguido (está em liberdade) por suspeita de abusos sexuais de menores, numa investigação que ainda decorre.