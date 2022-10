O condutor que atropelou mortalmente um homem, de 34 anos, que seguia a pé e fugiu do local do acidente, em Abrantes, foi esta segunda-feira condenado pelo Tribunal de Santarém a três anos de prisão, em cúmulo jurídico, com suspensão da pena por igual período de tempo.









O arguido, de 30 anos, foi condenado pelos crimes de homicídio por negligência e omissão de auxílio, mas foi absolvido de tráfico de estupefacientes - relativo à droga que a Polícia Judiciária encontrou na sua casa -, que foi substituído na condenação pelo delito de consumo de produto estupefaciente.

Para suspender a pena de prisão, o coletivo de juízes do Tribunal de Santarém teve em conta que o condutor confessou “com verdade” os factos relativos ao acidente e mostrou arrependimento. Recorde-se que, na madrugada de 1 de fevereiro de 2019, o arguido atropelou mortalmente Yuriy Manzhurin, de nacionalidade ucraniana, fugiu do local do acidente, e escondeu o carro em casa, dizendo aos pais que tinha atropelado um javali.