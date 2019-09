Três anos de prisão para homem que tentou roubar prostituta em Águeda

O Tribunal de Aveiro condenou esta segunda-feira a três anos de prisão efetiva um homem de 51 anos por ter tentado roubar, sob ameaça de uma navalha, uma prostituta em Águeda.Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que foi dado como provado todo o teor da acusação deduzida pelo Ministério Público.O tribunal condenou o arguido a dois anos e nove meses de prisão, por um crime de roubo agravado na forma tentada, e um ano, por outro crime de detenção de arma proibida. Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de três anos de prisão.O juiz presidente explicou que o coletivo de juízes decidiu não suspender a pena por entender que "não há um juízo de prognose favorável".O arguido, que já foi condenado no seu país de origem (França) por crimes de natureza sexual, pese embora não tenha antecedentes criminais no território nacional, vai manter-se em prisão preventiva até se esgotarem todas as possibilidades de recurso.À saída da sala de audiências a advogada do arguido, Júlia Vitorino, considerou a pena aplicada "muito pesada"."Do que aqui foi lido resumidamente considero que não é a culpa que aqui será o critério a fundamentar uma pena tão elevada. Serão, porventura, as necessidades de ressocialização", disse a advogada, que ainda vai analisar o acórdão para decidir se irá recorrer da decisão.Durante o julgamento, o homem negou ter tido intenção de roubar a mulher. "Abordei essa cachopa e pedi uma moeda para ajudar para ir para França, porque faltava-me dinheiro", disse.O arguido negou ainda ter exibido a navalha à ofendida, adiantando que a mesma estava guardada numa caixa, dentro da sua mochila.Os factos ocorreram a 13 de janeiro de 2019, pelas 13h30, quando o arguido abordou a rapariga que se encontrava a exercer a atividade de prostituição, num parque de estacionamento junto ao IC2, em Macinhata do Vouga, no concelho de Águeda.Segundo a acusação do Ministério Público, o homem começou por pedir-lhe três euros e água, mas logo a seguir tirou uma navalha da bolsa e exigiu que a ofendida lhe desse todo o dinheiro que possuía.Como a vítima não lhe entregou o dinheiro que tinha consigo, cerca de 120 euros, o arguido terá retirado da bolsa um objeto com a aparência de uma pistola que lhe exibiu.Nessa altura, a ofendida fugiu para a via pública e pediu ajuda a um automobilista que ali passava e que chamou a GNR. O arguido acabaria por ser detido nas imediações pela Guarda.