Três dias à procura de provas sobre caso Maddie

A chuva de terça-feira atrasou os trabalhos que têm agora de se prolongar por pelo menos mais um dia. Para já, há muitos vestígios que nem estão catalogados e só esta sexta-feira se saberá se vão para análise. Nem tão-pouco é líquido que sejam analisados em Portugal. Poderão ir para a Alemanha, para que as autoridades daquele país verifiquem se poderão ter pertencido a Madeleine McCann, a menina inglesa que desapareceu no Algarve em maio de 2007, ou mesmo a Christian Bruckner, o homem que vivia em Portugal e que os alemães apontam como tendo raptado e morto a criança então com 3 anos.









