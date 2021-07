Confrontos entre um grupo de várias pessoas no bairro da Bela Vista, em Setúbal, durante a tarde desta sexta-feira, fizeram três feridos e obrigaram a uma intervenção musculada da PSP no local.



Segundo apurou o CM o alerta foi dado pelas 15h00 e foram logo acionados meios policiais para o bairro. Imagens a que o CM teve acesso mostram pelo menos um homem com uma espingarda, enquanto discute com outros moradores do prédio vizinho, antes da intervenção das autoridades.