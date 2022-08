Três feridos em acidente com veículo dos bombeiros e carro cujos ocupantes estavam a ver o incêndio em Ourém

Um acidente entre um veículo dos Bombeiros Voluntários de Constância e um automóvel ligeiro, cujos ocupantes passeavam pelo local para ver o combate ao incêndio de Ourém. Os três ocupantes do veículo sofreram ferimentos ligeiros e um deles teve de ser desencarcerado.O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém apela à população para que se afaste da zona do incêndio e liberte as estradas para mais fácil acesso dos bombeiros.No terreno estão 193 operacionais, apoiados por 54 viaturas e quatro meios aéreos. Parte do dispositivo que está em Ourém, combatia chamas em Amor, no distrito de Leiria.