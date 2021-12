Três feridos é o resultado de uma aparatosa colisão, ao final da tarde deste domingo, na A28, em Alvarães, Viana do Castelo.



O alerta foi dado às 19h32.





À chegada dos bombeiros, as vítimas já estavam fora das viaturas. Foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados ligeiros.