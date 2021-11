Três feridos em colisão na A7 em Fafe

Uma violenta colisão, ao início da noite, na A7, em Fafe, causou três feridos e obrigou ao corte parcial da via, no sentido Fafe Arco de Baúlhe.

Os veículos, um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, colidiram quando seguiam no mesmo sentido, acabando ambos por se despistarem, por volta das 19h15.

Ao local acorreram os bombeiros de Celorico e de Cabeceiras de Basto, assim como a Cruz Vermelha de Arco de Baúlhe.

As vítimas, três homens, com idades entre os 35 e os 55 anos, com ferimentos de média gravidade, foram transportadas para o Hospital de Guimarães.