Três feridos em colisão na VCI no Porto

Três pessoas ficaram feridas numa colisão entre três carros e um veículo pesado, na saída da Via de Cintura Interna (VCI) para a avenida da Boavista, no sentido Freixo/Arrábida, no Porto, esta tarde.



Na sequência do acidente, o contentor do pesado de mercadorias, que estava vazio, caiu, impedindo o trânsito automóvel.





A circulação de trânsito esteve cortada desde as 15h50 naquele sentido e só reabriu ao trânsito cerca das 18h00.As operações no terreno, nomeadamente de lavagem do piso, já terminaram, permitindo a retoma da circulação automóvel.

O alerta foi dado pelas 15h50. Para o local, foram 18 operacionais dos Sapadores do Porto, do INEM e dos Bombeiros Voluntários Portuenses.

Da colisão resultaram três feridos leves que foram transportados para o hospital, adiantou o CDOS.

A PSP esteve no local. O acidente provocou filas de trânsito naquele sentido da VCI.