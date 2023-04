Três feridos em desacatos provocados por desavença familiar

Três pessoas ficaram feridas, esta noite de domingo, na sequência de desacatos provocados por uma desavença familiar, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de Fajões e para a corporação de Oliveira de Azeméis, para uma ocorrências relacionadas com agressões, na rua Ferreira de Castro, na união de freguesias de Pindelo e Nogueira do Cravo.A GNR de Cesar foi acionada para o local e investiga as circunstâncias das agressões. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões e de Oliveira de Azeméis, para o hospital de Santa Maria da Feira.