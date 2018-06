Vítimas foram assistidas pelos Bombeiros. GNR está no local.

10:33

Um despiste seguido de capotamento deixou três pessoas feridas, pelas 09h00 de hoje, em Nevogilde, Lousada.

O acidente ocorreu na rua Presa da Lameira e a viatura em despiste colidiu contra um poste, que tombou sobre o veículo.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram assistidas no local pelos Bombeiros de Lousada e uma foi levada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR foi chamada ao local.