Duas pessoas morreram e outra ficou ferida com gravidade num despiste na A4, junto à freguesia de Constance, no Marco de Canaveses.Segundo o que oconseguiu apurar, o condutor foi quem sofreu ferimentos graves.Para o local foram mobilizados 10 meios, entre bombeiros, GNR e viaturas médicas de emergência e reanimação e a A4 encontra-se com uma via parcialmente obstruída no sentido Penafiel-Porto.O condutor foi transportado para o hospital de Penafiel.