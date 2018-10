Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e um ferido em colisão rodoviária na EN14 na Maia

Por Lusa | 09:17

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida esta segunda-feira de manhã, na Estrada Nacional 14, na Maia, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 07h02, a via estava pelas 09h00 "parcialmente obstruída" e no local encontravam-se 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas.



"O ferido foi transportado para o Hospital de S. João", no Porto, acrescentou.



Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários da Maia afirmou que o acidente ocorreu no sentido Castêlo-Maia, junto ao nó de entrada para a autoestrada A41.