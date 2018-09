Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos em tiroteio na zona das Olaias em Lisboa

No âmbito desta ocorrência, foi detido um homem, "surpreendido com uma arma de fogo, por agentes à civil".

00:36

Três pessoas ficaram feridas este sábado à noite numa troca de tiros na zona das Olaias, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.



Segundo a mesma fonte, as três vítimas, com idades entre os 40 e os 50 anos, foram "atingidas por projeteis de caçadeira", mas estão "livres de perigo".



As vítimas foram transportadas para o Hospital de São José, também em Lisboa.



No âmbito desta ocorrência, foi detido um homem, "surpreendido com uma arma de fogo, por agentes à civil".