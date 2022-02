Três pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste do veículo ligeiro onde seguiam, na zona do Penteado, na Moita.



O alerta foi dado às 14h02.





As vítimas foram transportadas para o Hospital do Barreiro, com ferimentos ligeiros.No local estiveram os Bombeiros da Moita e os Bombeiros do Pinhal Novo, com um total de 13 operacionais apoiados por 5 viaturas. A GNR também esteve no local.