Três pessoas ficaram feridas, esta tarde de sexta-feira, numa aparatosa colisão, que envolveu três carros, em Eixo, Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros Aveiro Novos, para uma acidente rodoviário na rua da Indústria.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro.Uma ambulância de suporte imediato de vida (INEM) também esteve no local. A GNR investiga as causas do acidente.