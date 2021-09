Um ferido grave numa colisão entre três carros em Castelo de Paiva

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta noite de sábado, numa aparatosa colisão entre três carros, em Castelo de Paiva. No mesmo acidente, outras duas pessoas ficaram feridas.O alerta foi dado, cerca das 21h30, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para uma acidente rodoviário, na EN222, na Raiva. Ao que tudo indica, um carros entrou em despiste e colidiu com as outras duas viaturas envolvidas no acidente.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital da Feira. A GNR de Castelo de Paiva e a ambulância de suporte imediato de viada de Oliveira de Azeméis.