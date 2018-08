Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três meios aéreos combatem fogo em Braga

No local encontram-se 77 operacionais.

15:26

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde de domingo no distrito de Braga está a ser combatido por 77 homens, auxiliados por 19 veículos terrestres e três meios aéreos, de acordo com a proteção civil.



Na sua página na Internet, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) informa que este fogo começou pelas 13h17, na localidade de S. Martinho, freguesia de Celeiró, Aveleda e Vimieiro.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga disse à Lusa que "o incêndio tem duas frentes ativas" e que "uma delas está a evoluir favoravelmente".



Ainda no distrito de Braga, mas já em fase de conclusão, um outro incêndio continua a imobilizar dez homens e duas viaturas.



A nível nacional, segundo a ANPC, estão a ocorrer 13 incêndios, mas apenas três (Porto, Faro e Braga) estão ativos, os restantes já se encontram em fase de conclusão.



No combate às chamas estão um total de 331 homens, 86 viaturas terrestres e sete meios aéreos.