Três mulheres feridas em colisão entre camião e quatro carros em Coimbra

Uma colisão entre um camião e quatro carros causou três feridos em São Frutuoso, Coimbra, esta terça-feira.A Estrada Nacional 17 esteve cortada no local do acidente e teve filas de carros com cerca de três quilómetros, por ser hora de ponta, por volta das 19h00.Um dos feridos é considerado grave. "Trata-se de uma mulher, de 42 anos", indicou aofonte da GNR. As outras vítimas são também do sexo feminino e têm cerca de trinta anos.Ao que tudo indica tratou-se de uma colisão de um camião cisterna de transporte de líquidos, com dois carros ligeiros que circulavam na via. Os outros dois carros envolvidos no acidente estavam estacionados na berma da estrada.Nas operações de socorro estiveram envolvidos 24 operacionais, dos bombeiros sapadores de Coimbra, dos voluntários de Coimbra, da Lousã e Vila Nova de Poiares, equipas do INEM e da GNR.