Casal gravemente ferido em colisão entre carro e camião no IC2 em Pombal

Um casal, de 20 e 21 anos, ficou ferido com gravidade numa colisão frontal entre um carro e um camião de mercadoria no IC2, em Pombal.



O acidente ocorreu, na madrugada deste sábado, a meio da reta do Tinto, no IC2, em Pombal, que tem três via de circulação, uma no sentido Condeixa-a-Nova - Pombal, na qual seguiria o carro ligeiro, e duas vias no sentido oposto, no qual vinha o camião.

O pesado de mercadorias, com um contentor frigorífico, viajava sem qualquer tipo de carga. O impacto da colisão deixou destroços espalhados na via ao longo de vários metros, com os veículos a ficarem fora da estrada, em sítios opostos em cada uma das bermas.

O pesado ficou com eixo dianteiro arrancado da cabine do trator.

O condutor do veículo ligeiro, um jovem de 20 anos, estava "encarcerado, com várias escoriações e suspeita de traumatismos vários", adiantou Paulo Albano, comandante dos bombeiros voluntários de Pombal, que coordenou as operações de socorro.

"A rapariga, de 21 anos, foi estabilizada a saiu do local com suspeita de um ‘TCE’ Traumatismo Crânio Encefálico. Apesar da gravidade das lesões, as duas vítimas estiveram sempre conscientes e orientadas", referiu o responsável pelo socorro.

O alerta para o acidente foi dado pelas 0H26.



"Durante as operações de socorro e depois para a remoção dos veículos e limpeza da via, a estrada esteve cortada nos dois sentidos até às quatro da manhã", adiantou fonte do comando de Leiria da GNR que investiga a causa do acidente.

Para além da GNR e dos bombeiros voluntários de Pombal, estiveram ainda equipas do INEM, num total de 10 viaturas com 26 operacionais.