Três pessoas desrespeitam confinamento após testarem positivo à Covid-19 em Vila do Conde

Um homem e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 36 e os 42 anos, foram identificados pela GNR, nos dias 10 e 11 de agosto, por desrespeitarem o confinamento obrigatório após testarem positivo à Covid-19, em Vila do Conde.

Face ao aumento significativo de novos casos de cidadãos que testaram positivo à Covid-19 ocorrido nos últimos dias no concelho de Vila do Conde, os militares da Guarda realizaram uma ação de fiscalização de forma a assegurar o cumprimento do previsto no regime da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia, informou a GNR em comunicado.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.