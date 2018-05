Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três pessoas detidas com documentos falsos nos aeroportos de Faro e do Porto

Cidadãos foram presentes a tribunal a fim de serem validadas as detenções.

Por Lusa | 15.05.18

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta semana, no aeroporto de Faro, dois cidadãos estrangeiros e um outro cidadão no aeroporto do Porto por uso de documentos falsos, foi esta terça-feira anunciado.



Em comunicado, o SEF explica que os detidos no aeroporto de Faro, com 22 e 31 anos de idade se apresentaram no controlo de passaportes com destino aos aeroportos de Cork e Knock, na Irlanda, munidos de documentação falsa da Roménia e da Grécia.



Os cidadãos foram presentes a tribunal a fim de serem validadas as detenções.



No aeroporto do Porto, o SEF identificou um cidadão de 24 anos de idade no decorrer do controlo documental efetuado aos passageiros com destino a Edimburgo (Escócia), sendo portador de um bilhete de identidade italiano falsificado.



O cidadão foi presente ao tribunal competente para validação da detenção e eventual aplicação das medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada pena de multa.