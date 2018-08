Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três portugueses detidos no aeroporto de Maputo por posse de droga

Suspeitos estavam na posse de 16,5 quilos de uma droga não identificada.

Por Lusa | 19:41

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve três cidadãos portugueses no Aeroporto Internacional de Maputo na posse de 16,5 quilos de uma droga não identificada, disse este sábado à Lusa o porta-voz da corporação.



"Tratou-se da maior apreensão de drogas de sempre no Aeroporto Internacional de Maputo", disse Leonel Muchina, porta-voz da PRM na cidade de Maputo.



O grupo, composto por dois homens e uma mulher, tentava embarcar para Lisboa na quinta-feira, quando as autoridades detetaram substâncias proibidas dissimuladas no interior das suas malas de bagagem durante as operações de fiscalização.



"Ainda não sabemos ao certo que tipo de droga é esta, mas presume-se que seja cocaína", explicou o porta-voz da polícia moçambicana.



A polícia moçambicana não quis avançar detalhes para não "prejudicar as investigações".



Os três portugueses estão detidos na 18.ª esquadra da cidade de Maputo.