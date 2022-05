Os três ramos das Forças Armadas Portuguesas vão adotar o novo padrão camuflado já em distribuição no Exército. Marinha e Força Aérea vão receber as novas fardas “de forma gradual e faseada”, explica o Estado-Maior-General das Forças Armadas.O CM sabe que a decisão já estava tomada entre o CEMGFA e os chefes do Exército, Marinha e Força Aérea desde meados de janeiro, mas só recentemente foi oficializada no Conselho de Chefes.