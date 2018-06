Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três taxistas detidos em Lisboa

Motoristas caçados em flagrante a enganar turistas.

Por Magali Pinto | 08:31

Os alvos dos três taxistas apanhados eram sobretudo turistas, que durante as viagens eram enganados com tarifas superiores. Na última semana, a PSP desencadeou várias operações de fiscalização e acabou por deter os taxistas, com idades compreendidas entre os 43 e os 63 anos.



Nas três ocasiões distintas, uma das quais no aeroporto de Lisboa, os motoristas estavam a cobrar um valor muito superior àquele que é estipulado por lei. Os agentes mandaram parar os taxistas, detetaram as irregularidades e apreenderam os carros.



A polícia especifica que numa das situações "o condutor exercia a atividade de transporte de passageiros de três cidadãs estrangeiras, cobrando um valor superior ao legalmente estipulado, nomeadamente através do acréscimo indevido de suplementos de chamada telefónica e transporte de animais".



Detidos, os três taxistas foram notificados para serem presentes a juiz, tendo ficado marcado o julgamento em processo sumaríssimo já no dia 3 de julho.



Num outro caso, o taxista estava a transportar passageiros mas ostentando o dispositivo luminoso exterior em modo "LIVRE".



PORMENORES

Apanhados em operações

No início do mês, no dia 2, a PSP de Lisboa deteve dois taxistas, por especulação, e apreendeu as viaturas de serviço. Foram apanhados em operações a cobrar dinheiro a mais a turistas, num dos casos, uma viagem que tinha começado no aeroporto.



Cinco caçados em 5 dias

Cinco taxistas foram presos, no final de março, em cinco dias, por especulação. No caso mais grave, um motorista cobrou 35 euros por um viagem entre o aeroporto e o centro de Lisboa – 23 € a mais. O dinheiro foi devolvido a todos os passageiros.