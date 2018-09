Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treze reclusos do Estabelecimento Prisional de Monsanto em greve de fome

Alegam estar em protesto contra a má qualidade da alimentação e da assistência médica prestada.

23:57

Treze reclusos do Estabelecimento Prisional de Monsanto, em Lisboa, iniciaram esta segunda-feira uma greve de fome, justificando com a alegada má qualidade da alimentação e assistência médica, disse à Lusa a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).



"A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informa que 13 reclusos do Estabelecimento Prisional de Monsanto preencheram hoje o boletim de greve de fome, alegando estar em protesto contra a má qualidade da alimentação e da assistência médica prestada sem que precisem os aspetos em que esta falta de qualidade se materializa", refere a DGRSP em resposta enviada à agência Lusa.



A DGRSP acrescenta que os reclusos também reclamam contra o isolamento, mas salienta que este está "subjacente ao regime prisional próprio de um estabelecimento de segurança máxima".



"Como decorre do legalmente previsto, estes reclusos, que hoje iniciaram a greve de fome, estão a ter o acompanhamento clínico previsto no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 51/2011 de 11 de abril", concluiu.