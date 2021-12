O Tribunal da Relação de Coimbra suspendeu os encontros de uma menina de nove anos com o pai, por considerar que ele vê a filha “como um objeto sexual suscetível de satisfazer os seus desejos”. Além disso, o homem está a ser julgado por oito crimes de abuso sexual da filha, quando a menina tinha quatro anos, no âmbito de um processo que decorre no Tribunal de Leiria.