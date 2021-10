Tribunal da Relação de Lisboa liberta terrorista indiano preso pelo SEF

Iqbal Singh, um indiano de 26 anos preso em julho deste ano pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em cumprimento de um mandado de extradição emitido pelo país de origem que o quer ver julgado por financiamento de organizações terroristas com dinheiro do tráfico de droga, foi libertado pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL).

O acórdão tem a data de quarta-feira, e termina com a emissão de mandados de libertação de Iqbal Singh, que já foram cumpridos esta quinta-feira. O indiano saiu do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde se encontrava em prisão preventiva.

De acordo com os desembargadores que analisaram a oposição à extradição apresentado pela defesa do indiano de 26 anos, não fica de todo provado que em caso de regresso do arguido à Índia, não sejam extraídos mais crimes dos processos em que o mesmo está acusado. E, desta forma, é real o perigo de o mesmo poder ficar preso por mais de 25 anos (limite máximo de reclusão permitido pela ordem penal portuguesa), ou até ser sujeito à pena de morte.