É mais uma derrota para o juiz de instrução Ivo Rosa no Tribunal da Relação de Lisboa. Desta vez, os desembargadores deram total provimento ao recurso do procurador do Ministério Público do processo ‘Dupla Face’, João Centeno, e voltaram a pronunciar o chef Ljubomir Stanisic para julgamento por dois crimes (desobediência e corrupção de um agente da PSP).