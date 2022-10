Tribunal de Coimbra proíbe segurança de contactar com consumidores de droga

O segurança de um estabelecimento de diversão noturna de Coimbra, detido na madrugada de sexta-feira, está proibido de contactar com indivíduos conotados com o tráfico e consumo de estupefacientes, determinou o Tribunal de Instrução Criminal.

Nas medidas de coação, o juiz que procedeu ao primeiro interrogatório judicial obrigou o arguido a duas apresentações semanais à autoridade policial, de acordo com a página da Internet da Procuradoria da República da Comarca de Coimbra.

A PSP de Coimbra deteve na quinta-feira um segurança privado e porteiro de um estabelecimento de diversão noturna, de 26 anos, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal naquela cidade.

"O arguido tinha em seu poder, no interior do veículo que utilizava, cocaína, a qual destinava à venda a terceiros, mediante contrapartidas monetárias", lê-se no comunicado da Procuradoria da República da Comarca de Coimbra.

A execução de buscas domiciliárias e não domiciliárias permitiu apreender 6,38 gramas de cocaína, 800 euros em dinheiro, 2,40 gramas de liamba, 1,32 gramas de haxixe e diverso material para divisão e embalamento da droga.

Nesta operação, que coincidiu com o significativo aumento de afluência às zonas de diversão noturna da cidade de Coimbra, que caracteriza o início do ano letivo, o Comando Distrital da PSP de Coimbra pretendeu contribuir para o sentimento de segurança de toda a comunidade.

Na ação, a PSP "empenhou de forma coordenada as suas valências de investigação criminal, trânsito, ordem pública e fiscalização policial".

A investigação é dirigida pela 1.ª Secção de Coimbra do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Coimbra, com a coadjuvação da PSP de Coimbra.