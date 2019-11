Tribunal de Contas impõe 12 meses de descontos a polícias

Uma auditoria do Tribunal de Contas à ADSE deu razão a uma luta que os sindicatos da PSP travavam há anos contra o desconto para o Serviço de Assistência à Doença dos Polícias (SAD/PSP), que tinha incidência sobre 14 meses por ano.Agora, é o próprio Tribunal de Contas a emitir uma orientação de que esse desconto deverá ser efetuado 12 vezes por ano."Os polícias só podem utilizar o SAD/PSP nos 12 meses do ano e será sobre estes vencimentos que deverá ser processado o desconto. Atualmente os polícias não descontam 3,5% do vencimento para o SAD/PSP como pode parecer, mas sim, de forma camuflada, mais de 4,5% ao mês", diz Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.