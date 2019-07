Tribunal de Santarém liberta sete cadastrados

Os sete cadastrados que foram detidos pela GNR de Santarém, numa megaoperação de combate ao tráfico de estupefacientes e de armas, realizada em colaboração com a Polícia Judiciária, vão aguardar julgamento em liberdade, apenas sujeitos a apresentações semanais em postos policiais.O interrogatório prolongou-se por vários dias e a libertação dos três homens e quatro mulheres, entre os 22 e os 52 anos, causou surpresa, tendo em conta os antecedentes dos detidos e o material apreendido nas 23 buscas domiciliárias, nomeadamente 15 armas e 133 munições de vários calibres."É inacreditável, tratando-se de indivíduos mais que reincidentes. Assim, parece que andamos a trabalhar para nada", disse este sábado aouma fonte ligada à operação, que envolveu 152 militares da GNR de oito comandos territoriais e de várias unidades, além de sete inspetores da Polícia Judiciária.Um dos detidos tinha na sua posse duas armas, uma delas roubada em 2017 e a outra com número de série rasurado, além de um grande número de munições, embalagens de plástico para venda de estupefacientes, um medicamento usado para "cortar" a droga e dinheiro.É o caso mais flagrante, segundo as fontes contactadas pelo, que acrescentam ainda que, dos sete detidos, cinco estão com penas suspensas, incluindo duas das quatro mulheres detidas nesta operação.A investigação prolongou-se por sete meses e as buscas ocorreram nos concelhos de Santarém, Almeirim e Alcobaça.