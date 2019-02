Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal húngaro rejeita colocar Rui Pinto em prisão preventiva pedida por Ministério Público

Hacker ficará a aguardar a decisão de extradição para Portugal em prisão domiciliária.

17:48

O tribunal de segunda instância da Hungria decidiu manter Rui Pinto, o alegado hacker do Benfica, em prisão domiciliária e não transferi-lo para uma cadeia, de forma a aguardar preso preventivamente o desenrolar do processo de extradição para Portugal.



O pedido de prisão preventiva tinha sido formulado pelo Ministério Público húngaro.



A decisão do tribunal é do dia 7 de fevereiro.