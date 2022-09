O Tribunal de Leiria começou esta terça-feira a julgar oito arguidos, acusados do rapto de uma menor de 13 anos para ser forçada a casar com um rapaz da mesma idade, num processo com mais três arguidos, que não compareceram. Cinco homens e duas mulheres estão em prisão preventiva desde junho do ano passado. Os que aceitaram prestar declarações negaram ter praticado qualquer crime.









Estão em causa crimes de rapto, tentativa de homicídio, ameaça, detenção de arma proibida e ofensas, entre outros. Os arguidos e os queixosos são parentes, com exceção de uma mulher, advogada, que responde por favorecimento pessoal na forma tentada e também negou a prática do crime.

Segundo a acusação, a menor foi levada à força de casa, no bairro social da Cova das Faias, em Leiria, para ter relações sexuais com o rapaz e assim ser forçada a casar com ele, na Marinha Grande. A menor seria libertada e entregue à família no dia seguinte, após vários episódios de violência entre os pais e irmãos dela e do rapaz.