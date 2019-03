Tribunal proíbe polícias de irem fardados à manifestação

Protesto agendado para esta quarta-feira.

Por Miguel Curado | 16:20

Um acórdão emitido esta segunda-feira pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa proíbe os participantes da manifestação desta quarta-feira de polícias, em Lisboa, de comparecerem fardados no protesto.

O Sindicato Nacional de Polícia (Sinapol), uma das entidades participantes na manifestação, enviou à comunicação social um comunicado em que admite ter sido já notificado do acórdão, e no qual recomenda que os seus associados, e outros polícias, "não compareçam fardados no protesto, por não estarem reunidas as condições para o fazer".

O Correio da Manhã já contactou a Direção-Nacional da PSP para saber se esta força de segurança já foi notificada desta decisão judicial, e a mesma afirma não comentar decisões judiciais.



Os agentes da PSP escalados para garantir a segurança da manifestação desta quarta-feira poderão, assim, identificar os colegas que participem na manifestação, e participar ao Ministério Público de um eventual crime de desobediência.