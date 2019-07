Tribunal tira herança a Diana Fialho por ter matado a mãe à martelada

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Diana Fialho foi arrasada esta segunda-feira no Tribunal de Almada, ainda antes de saber que estava condenada a 24 anos de prisão pelo homicídio da mãe adotiva, Amélia Fialho. O marido, Iuri Mata, foi condenado a 23 anos.O crime aconteceu em setembro do ano passado, no Montijo. O juiz Nuno Salpico enfrentou Diana dizendo-lhe: "A arguida, em vez da gratidão de vida, retira a vida à mãe", sublinhando que a professora Amélia lhe deu ... < br />