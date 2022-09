Três encapuzados entraram num Stand de automóveis em Valongo para levar uma mota, no valor de 12 mil euros, e uma carrinha BMW, no valor de sete mil.Segundo apurou o, os indivíduos partiram a porta para conseguirem entrar no estabelecimento e levar a mota. Vinte minutos mais tarde, o mesmo trio regressou ao local para furtar a carrinha BMW.O caso ocorreu pelas 00h40 de terça-feira.A GNR está a investigar o caso.