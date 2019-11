Trio espalha o terror em estradas e bombas do Grande Porto

"Parecia uma cena de filme. Saíram do carro e dispararam logo para o ar, tudo muito rápido". O testemunho é de um homem que, na quinta-feira à noite, presenciou um de vários casos de carjacking realizados por três homens armados e encapuzados, em Valongo, Gondomar, Maia e Porto.Segundo as autoridades, os suspeitos - que tinham saído da cadeia de Paços de Ferreira há meio ano - roubaram dois carros e tentaram levar outros dois. Pelo caminho, assaltaram vários postos de abastecimento de combustíveis. A PJ investiga.O primeiro caso aconteceu por volta das 20h50, na rua de Belos Ares, em S. Cosme, Gondomar. Os suspeitos saíram de um carro e abordaram uma mulher que estava num BMW com a filha menor. Obrigaram-nas a sair da viatura e fugiram nela em direção à EN14. Já na Maia, abordaram um outro condutor, efetuaram disparos para o ar, mas não conseguiram levar o veículo.Seguiram para Valongo, onde abalroaram um BMW que circulava na rua Conde Ferreira, mas a vítima conseguiu inverter a marcha e fugir. Pelas 23h00, os indivíduos intercetaram o condutor de um Mercedes, na VCI, Porto, e roubaram-lhe o carro. Já por volta da meia-noite, foram incendiados dois veículos, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, e na Areosa, Porto, que se presume serem as viaturas roubadas.Na mesma noite, deu entrada no Hospital de Santo António, Porto, um homem baleado, que será um dos suspeitos - que esta sexta-feira eram ainda procurados.