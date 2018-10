Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio falha assalto a banco em Oeiras

Caso está nas mãos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP.

Por J.C.R. | 09:33

Três homens rebentaram uma parede à marretada para assaltar um banco em Oeiras, esta segunda-feira de madrugada, mas não conseguiram concretizar o ataque ao cofre devido ao sistema de alarme e à rápida resposta das autoridades.



O alarme tocou pela 01h35 num edifício de escritórios junto ao parque dos Poetas, onde estão instalados, no piso térreo, duas agências bancárias e um cartório.



O trio, encapuzado e com luvas calçadas, tinha entrado no espaço e depois de percorrer alguns corredores rebentou com a parede – em tijolo e cimento – que dava acesso à dependência do Bankinter.



Mas o alarme disparou e os funcionários da empresa de segurança conseguiram ver a movimentação do grupo pelas câmaras de videovigilância enquanto alertavam a PSP.



O gang teve de fugir de forma apressada, sem alcançar o cofre do dinheiro, mas conseguiu escapar ainda antes da PSP chegar ao local. Para trás deixaram uma parede destruída.



O caso está nas mãos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP.