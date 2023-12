Tripulante de navio pesqueiro regastado pela Força Aérea a 19 km da costa

Um homem, de 53 anos, foi, durante a tarde deste sábado, resgatado do navio pesqueiro em que seguia, por um helicóptero da Força Aérea a 19 km da costa junto a Portimão.



O alerta foi dado por volta das 13h35, já que a vítima necessitava, com urgência, de cuidados médicos. Segundo um comunicado da Força Aérea a que o CM teve acesso, o homem foi transportado para o Aeroporto de Faro pelo helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - "Pumas" que descolou da Base Aérea N.º 6, no Montijo.





A operação de resgate demorou cerca de 2h50 e foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC), em articulação com o Centro Coordenador de Salvamento de Lisboa (RCC), da Força Aérea.Após concluída a emissão, por volta das 16h35, o doente foi transportado por meios terrestres para uma unidade hospitalar.