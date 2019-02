Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tuberculose leva alarme à cadeia em Lisboa

Alta médica mal prescrita a um recluso de 23 anos da cadeia levou a que o mesmo fosse internado de novo.

Por M.C. | 09:13

Uma alta médica mal prescrita a um recluso de 23 anos da cadeia de Lisboa, que regressou à prisão após tratamento à tuberculose no Hospital de Santa Maria, levou a que o mesmo fosse internado de novo, no Hospital de Almada.



O preso regressou na sexta-feira após, segundo Jorge Alves, presidente do Sindicato da Guarda Prisional, "ter tido dois diagnósticos negativos da doença, em vez dos três habituais".



No sábado, quando os médicos perceberam que o preso mantinha a doença, exigiram o regresso. "Esta situação obriga à proteção dos guardas, que não existe", concluiu Jorge Alves.



Os Serviços Prisionais dizem que os guardas que levaram o preso ao Garcia de Orta usaram proteções e que todos os que com ele contactaram serão rastreados.