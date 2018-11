Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Surto de tuberculose na cadeia de Setúbal

Sindicato de guardas fala em 7 casos. Direção confirma um.

Por Miguel Curado | 06:00

Pelo menos sete guardas da cadeia de Setúbal foram diagnosticados com tuberculose pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com o Sindicato Nacional a afirmar que pode haver mesmo mais situações.



Ao CM, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais confirmou o caso de um guarda que, "após as férias de verão, entrou de baixa médica devido à doença". "Devido a esta situação foram rastreados os trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Setúbal, tendo três sido chamados para consulta médica.



Os Serviços Prisionais não sabem do resultado destas análises", explicaram. Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional, refere que além do caso confirmado oficialmente, existirão pelo menos mais seis, não descartando que o surto seja maior.