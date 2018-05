Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista morre colhida por comboio em Lagos

Britânica de 73 anos foi projetada e o óbito foi declarado no local.

Por Ana Palma | 01:30

Estava a regressar da praia, na Meia Praia, em Lagos, e atravessava a linha do comboio quando foi colhida por uma composição que circulava no sentido Faro-Lagos. A turista britânica, de 73 anos, foi projetada e teve morte praticamente imediata.



O alerta foi dado pelas 10h44 deste domingo. A mulher foi colhida numa passagem de nível pedonal, numa zona de reta.



O comboio, que tinha saído havia momentos do apeadeiro local, apitou, mas a turista não se terá apercebido da aproximação. Foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Lagos e INEM, que procederam a manobras de reanimação sem sucesso, e o óbito foi confirmado no local.



Quando o CM esteve no local, ainda eram visíveis sinais de sangue na linha férrea. Uma amiga da vítima, que se encontrava com ela aquando do acidente, teve de receber apoio psicológico. A circulação foi retomada às 11h10.



PORMENORES

Motorista alertou

Foi o próprio motorista do comboio regional a dar o alerta, bem como um popular. O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado. A GNR investiga o acidente.



Vistoria no local

Um técnico da Infraestruturas de Portugal procedeu, ainda durante a manhã deste domingo, a uma vistoria no local do acidente, com vista a detetar eventuais falhas de segurança.



Confirmou-se que na passagem de nível tudo estava a funcionar corretamente, apurou o CM.